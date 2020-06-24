Vatandaş kolları sıvadı, 3 haftadır sahili temizliyor
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Vatandaş kolları sıvadı, 3 haftadır sahili temizliyor

Mersin'de gönüllü vatandaşlar kolları sıvadı, sahili temizlemeye başladı.

Vatandaş kolları sıvadı, 3 haftadır sahili temizliyor
24.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:36

Mersin'de gönüllü vatandaşlar kolları sıvadı, sahili temizlemeye başladı. Merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllülerinin başlattığı 'Birlikte kirlettiğimiz alanları birlikte temizliyoruz' kampanyası çığ gibi büyürken, Davultepe bölgesinde 3 haftadır yapılan sahil temizliğinde, kumsala atılan çöpler ve atıklarla ot ve yosunlar da toplanıyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin gönüllüleri, sahile atılan çöplere isyan ederek temizlik kampanyası başlattı. 'Birlikte kirlettiğimiz alanları birlikte temizliyoruz' kampanyası çerçevesinde 3 hafta önce Davultepe Mahallesi sahilinde temizlik yapmaya başlayan gönüllülerin sayısı her geçen gün arttı. Sahil temizliği kampanyasına son olarak Akdeniz Gönüllü Evi sakinleri de katıldı. 7'den 70'e onlarca gönüllü el ele vererek sahilde çöp, kalıntı ve atık temizliği yaptı. Çöplerin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunları da temizleyen gönüllülere Mezitli Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Çöp toplama esnasında bazı vatandaşlar, aldırmadan sahilde güneşlenmeye ve denize girmeye devam ederken, bazıları da temizliğe yardım etti. İki saat boyunca yapılan temizlikte yüzlerce kilo çöp toplanarak belediye ekiplerine teslim edildi.

"TEMİZLEYE TEMİZLEYE BU KÜLTÜRÜ HERKESE ÖĞRETECEĞİZ"

Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi Sorumlusu Asiye Erdener Gürses, düzenledikleri kampanya ile ilgili bilgi verdi. Belediyenin katkılarıyla sahil temizliği yapmak için kolları sıvadıklarını belirten Gürses, "Aslında sahillerin kirlenmesi sosyal bir mesele. Sahillerden faydalananlar bulduğu gibi bıraksa, çöpünü yere atmasa hiçbir temizliğe gerek kalmayacak. Ama maalesef içtiği suyun şişesini, çocuğunun değiştirdiği bezini olduğu gibi yere atıp gidiyor. Bu, kentlilik kültürüne sahip olmadığımızın göstergesidir. Ama buraları temizleye temizleye bu kültürü herkese öğreteceğiz. Onlar kirlettikçe bizler temizlemeye devam edeceğiz. Ta ki bu kültürü herkese yaygınlaştırıncaya kadar devam edeceğiz. ya öğrenecekler ya öğrenecekler. Temiz ve sağlıklı bir Mezitli için çalışacağız" dedi.

"HERKES AYNI DUYARLILIĞI KAZANINCAYA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kampanyaya büyük fedakarlıklarla katılan herkese teşekkür eden Gürses, "Onkolojik bir ameliyat geçirmesine karşın temizlik kampanyasında yer alarak gönüllülere destek olan, esnaflık yapan, sınava girecek olan çocuğunu evde bırakıp gelerek fedakarca yanımızda olan arkadaşlarımız var. Ama bu sahile keyif için gelenler bu duyarlılığa sahip olmuyorlar. Herkes aynı duyarlılığı kazanıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"SAĞLIK İÇİN TEMİZ BİR İNSANLIK İSTİYORUM"

Geçirdiği ağır ameliyata rağmen sahile gelerek temizlik yapan Havva Işık da "Sağlık için temiz bir doğa, temiz bir çevre, temiz bir insanlık istiyorum. Bu yolda elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Herkesin çöpünü yerlere değil, çöp kutularına atması bir insanlık görevidir" ifadelerine yer verdi.

Akdeniz Mahallesi sakinlerinden Fatma Açıkbaş ise temiz bir çevrede yaşamak için herkese büyük görevler düştüğüne vurgu yaparak, "Her şeyi yetkililerden beklememek gerekiyor. Vatandaş olarak bizim de yapabileceğimiz şeyler var; çevremizi kirletmemek, yerlere çöp atmamak gibi. Maalesef her şeyin başı eğitim. Herkes bulmak istediği şekilde bırakırsa hiçbir sorun yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"MEZİTLİ HALKI, BİR KEZ DAHA FARKINI ORTAYA KOYDU"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların, kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda belediyeye destek vermeye devam ettiklerini vurguladı. Sergiledikleri bu duyarlı davranış dolayısıyla vatandaşlara teşekkür eden Tarhan, "Mezitli halkı, her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor" dedi.

Mezitli Belediyesinin en büyük gücünün vatandaşlarının güveni ve desteği olduğunu kaydeden Tarhan, "Vatandaşımızın bu desteği Mezitli Belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönmektedir. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor. Bu vatandaşlarımız da temizlik alanında belediyesine destek olmak istedi. Mezitli Belediyesi vatandaşlarıyla daha güçlü. Belediyesine destek olmak için kolları sıvayarak çevre temizliği yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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