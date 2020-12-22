Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi
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Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi

22.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:52
Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Nebihoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını incelerken, mahalle sakini yaşlı vatandaşların parke talebini çözdü.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Nebihoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını incelerken, mahalle sakini yaşlı vatandaşların parke talebini çözdü.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Nebihoca Mahallesi'ndeki parke yol çalışmalarını inceledi. Gerçekleştirdiği bölge ziyaretinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köy sakinleri Hatice Köz, Abdi Köz ve Feride Tekerli'nin rahatça evlerinin yanındaki odunluğa gidebilmelerini sağlamak için talep ettikleri parke yolu tamamlayarak mahallelilerin eksikliklerini çözdü.

Başkan Hürriyet, mahalle gezisinde zamanla tüm eksikliklerin tamamlanacağını belirtti. Yaşlı vatandaşlar, talepleri doğrultusunda bahçelerine parke yol yapan ekiplere, teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Vatandaş istedi, İzmit Belediyesi gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:13:49. #1.14#
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