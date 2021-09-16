Vatandaş istedi, Başkan Büyükakın yerine getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın vatandaşlardan gelen taleplerin imkanlar dahilinde en kısa zamanda yerine getirilmesi yönündeki talimatı doğrultusunda şehir genelinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir ekipleri de, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ortak kullanım alanı olan camilerin eksikleri ve ihtiyaçlarını gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor ve hizmetleriyle halkın takdirini kazanıyor.

VEZİRÇİFTLİĞİ ULU CAMİİNİN İHTİYAÇLARI

Başiskele Vezirçifliği Mahallesi sakinleri, Başkan Tahir Büyükakın'dan Ulu Camii'nin bahçesine çay ocağı yapılması, şadırvan ile tuvaletlerin yapımı için de malzeme desteği talep etti. Mahalle muhtarı Bahattin Aktepe ve cami dernek başkanı Muhammet Berber, cemaatin çok fazla olması nedeniyle vatandaşlarla istişare ederek caminin altındaki eski çay ocağının camiye dahil edilmesi yönünde karar aldıklarını, bu nedenle yeni bir çay ocağına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

ÇAY OCAĞI ÇOK ŞIK OLDU

Başkan Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince keşfi yapılan caminin bahçesine kısa sürede çay ocağı binası yapıldı. Yaklaşık 45 metrekare kapalı alana sahip olan çay ocağı, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

ŞADIRVAN VE TUVALET DE YAPILDI

Özellikle cami cemaatinin uğrak yeri haline gelen Ulu Camii'nin bahçesinde vatandaşlar, namaz vakitlerini beklerken sohbet edip, çay içme imkanı da bulacak. Ayrıca talep üzerine, kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, kum ve demir malzeme desteği Büyükşehir tarafından karşılanarak, camiye iki ayrı şadırvan ve tuvalet yapıldı. İşçilik, imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlandı.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çay ocağı binası ile şadırvan ve tuvaletlerin yenilenmesi için malzeme ihtiyaçlarını ilettiklerini belirterek, "Başkanımız hemen talimat vermiş. Belediyeden geldiler, incelediler. Camimizin bahçesine güzel bir çay ocağı binası yapıldı. Yakında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

BAŞKANIMIZI ÇAYA DAVET EDECEĞİZ

Aynı zamanda cami derneğinde görevli olduğunu belirten Aktepe, Büyükşehir'den yapılan malzeme desteğiyle iki şadırvan ve tuvalet yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Cemaatimiz çok kalabalık oluyor ve camimize sığmıyor. Bundan dolayı eski çay ocağını namaz kılma yeri olarak camimize kazandıracağız. Çay ocağı binası çok şık oldu, camimizin bahçesine yakıştı. vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Başkanımız Tahir Büyükakın'a vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kendisini yakın bir zamanda mahallemize davet edeceğiz. Vatandaşlarla çay içip, mahallemizin ihtiyaçlarını da aktarma fırsatı bulacağız. "

MAHALLE SAKİNLERİ: BAŞKANIMIZ ÇALIŞIYOR

Cami cemaatinden Cemal Fındık ise Büyükşehir Belediyesi'nin güzel çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Zaten belediyemiz hizmet yapıyor. Başkanımız çalışıyor. Bizim mahallemize de camimize de hizmet yapıyor. Allah razı olsun" dedi. Ulu Camii müezzini Ali Furkan Akbaş da vatandaşların talebi, muhtar ve dernek başkanının girişimiyle caminin avlusuna güzel bir çay ocağı binasının kazandırıldığını dile getirerek, Başkan Büyükakın'a ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Emekli öğretmen Rıza Şahin, 1969'dan beri Vezirçiftliği Mahallesi'nde yaşadığını aktararak, namaz vaktini beklerken caminin bahçesinde çay içerek arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerini söyledi. Şahin, yeni yapılan çay ocağını beğendiğini belirterek, "Yapanlardan Allah razı olsun" ifadesini kullandı. Ulu Camii Dernek Başkanı Muhammet Berber de mimari yapısıyla caminin avlusuna şık bir çay ocağı binası kazandırarak önemli bir ihtiyacın karşılanmasında kendilerine destek veren Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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