Vatandaş 'inşallah tartışmazlar' dedi, onlar selamlaştı...Fırıncıların örnek hareketi kamerada
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Vatandaş 'inşallah tartışmazlar' dedi, onlar selamlaştı...Fırıncıların örnek hareketi kamerada

Vatandaş 'inşallah tartışmazlar' dedi, onlar selamlaştı.

26.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:37

Vatandaş 'inşallah tartışmazlar' dedi, onlar selamlaştı...Fırıncıların örnek hareketi kamerada

KARABÜK - Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde mahallelerde ekmek dağıtan fırıncılar kavgası ederken, Karabük'te aynı mahallede ekmek dağıtan fırıncılar selamlaşarak, birbirlerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu süreçlerde İstanbul başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan fırıncıların mıntıka kavgaları Safranbolu'da yaşanmadı. Mahallelerde ve sokaklarda ekmek satış hizmeti veren Safranbolu'daki iki fırıncı aynı sokakta karşılaşınca birbirlerine selam verip önce sohbet ettiler, sonrada hayırlı işler dileyip satışlarına devam etti. O anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaş 'inşallah tartışmazlar' dedi, onlar selamlaştı...Fırıncıların örnek hareketi kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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