Vatandaş ihbar etti, teröristin evinden silah ve mühimmat çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin polise ihbar edilmesi üzerine yapılan operasyonda 1 terörist evinde silah, mühimmat ve düzenek ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgililere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda ihbar edilen terörist yakalandı. Teröristin evinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve düzenek ele geçirildi. Teröristin yapılan sorgusunda Yunanistan'da 3 yıl patlayıcı ve bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

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