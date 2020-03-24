Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar
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İstanbul Caddesi, Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar

Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar Vatandaş için konulan dezenfektanın çalınma anı kameraya yansıdı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı.

24.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:38
Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar

Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar

Vatandaş için konulan dezenfektanın çalınma anı kameraya yansıdı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. 12 farklı noktaya yerleştirilen dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazılar İstanbul Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı. Beş kişilik genç grubunun dezenfektanı çalma anı saniye saniye kent içi güvenlik kameralarına yansırken, kamu malını çalıp zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Yaşanan olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

Saniye saniye kamerada

Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi dezenfektanları zarar vererek çalan kişi ya da kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı. Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor. Dezenfektanları çalanlar için yakalama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar

Kaynak: İHA

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Vatandaş için konulan dezenfektanı böyle çaldılar

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