Vatandaş hatalı park edilen kurye motosikletlerinden rahatsız

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin önündeki sokağın girişine, yasak olmasına rağmen yoğun bir şekilde park edilen kurye motosikletleri hem yaya geçişlerine engel oluyor hem de kötü görüntü oluşturuyor.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bulunan Ecan AVM'nin önündeki sokağın girişine, AVM'deki ve çevredeki gıda işletmelerine gelip giden kuryeler, motosikletlerini park ediyor. Normalde bisiklet girişinin dahi yasak olduğu caddede kuryeler, motosikletlerini Bayram Yeri Sokak'ın önüne bırakıyor. Kötü görüntü oluşturan motosikletler, yoğunluk olduğu zaman yaya geçişlerini de zorlaştırıyor. Vatandaşlar, motosikletlerin daha uygun alanlara park edilmesi için yetkililerin çözüm üretmesini bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı