'Vatandaş Hamit' defnedildi
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'Vatandaş Hamit' defnedildi

'Vatandaş Hamit' defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Bafra ilçesinde sevilen renkli simalarından iş adamı Hamit Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sevilen renkli simalarından iş adamı Hamit Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

2 gün önce rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 74 yaşındaki iş adamı Hamit Genç, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

'Vatandaş Hamit' lakabıyla anılan, ürettiği projelerle yerel ve ulusal basında birçok habere konu olan Genç, Karaburç Örnek Köy Projesi ile birincilik ödülü aldı. Kendi deyimiyle sivil, bürokrat, otorite ve halkı bir araya getiren Genç, Avrupa'da da sesini duyurmayı başardı. Köye bale ve operayı getirdi, tarımda reformlar yaptı. 74 yaşında vefat eden Hamit Genç, İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunuydu. - SAMSUN

'Vatandaş Hamit' defnedildi
'Vatandaş Hamit' defnedildi
'Vatandaş Hamit' defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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