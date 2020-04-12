Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı Bağcılar'da vatandaştan polislere destek Bağcılar'da bir vatandaş kapısının önünde denetimlerini gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.

Vatandaş görev başındaki polisi unutmadı

Bağcılar'da vatandaştan polislere destek

İSTANBUL - Bağcılar'da bir vatandaş kapısının önünde denetimlerini gerçekleştiren ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere ikramda bulundu.

İstanbul'da ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere Bağcılar'da bir vatandaş maskesini ve eldivenini takarak ikramda bulundu. Evinin önünde denetimlerini gerçekleştiren polisler için çay hazırlayan vatandaş gofret ve ıslak mendille birlikte hazırladıklarını bir paket içinde polislere getirdi. Vatandaşın hareketi karşısında şaşkınlık yaşayan polisler, teşekkür etti. Vatandaş polislere bardaklarının olup olmadığını da sorarak görevlerinde kolaylık diledi.

Kaynak: İHA