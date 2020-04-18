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Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette

Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

18.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:05
Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette

Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle Bursa'nın da aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 şehirde ikinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Osmangazi Belediyesi koştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren taleplere cevap veren belediye ekipleri, ekmek ihtiyacı olan vatandaşlara, Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için yıllardır hizmet veren Somuncu Baba Gönül Fırını'nda üretilen ekmeklerden verdi. Bazı vatandaşların ilaçlarını eczaneden alarak kapısına kadar götüren ekipler, talep eden bazı vatandaşlara da maske ve eldiven dağıttı. Sokağa çıkamadıkları için ekmek alamadıklarını söyleyen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar, taze ekmekleri kapılarına kadar getiren belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle Osmangazi'de hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. Hiçbir insanımız evden çıkamadığı için mağduriyet yaşamayacak. Salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasının temel unsurlarından biri, evde kalmaktır. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak kendileriyle ilgili sorumluluklarını yerine getiriyor. Biz de mahalli idareler olarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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