Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evlerinde kalan vatandaşların başta ekmek olmak üzere acil ihtiyaçlarına yardımcı oluyor.

Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evlerinde kalan vatandaşların başta ekmek olmak üzere acil ihtiyaçlarına yardımcı oluyor.

Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle evde kalan Osmangazilileri yalnız bırakmıyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, talepte bulunan Osmangazililerin evlerine kadar giderek ekmek ihtiyacını karşılıyor. Ekmeğin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımını da sürdüren Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkamayan ve ilaç alması gereken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin de raporlu ilaçlarını eczanelerden alarak vatandaşlara ulaştırıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. Hiçbir insanımız evden çıkamadığı için mağduriyet yaşamayacak. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Bütün resmi kurumlarla irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında. Özellikle 65 yaş üstü yalnız ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile ihtiyaç sahiplerimiz 112-155 ve 156 nolu Vefa Destek Hatları ile 444 16 01 çağrı merkezimize ulaşabilirler" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA