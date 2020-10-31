Vatandaş enkaz altında çocuk gördüğünü söyledi, ekipler o noktada çalışma başlattı
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Vatandaş enkaz altında çocuk gördüğünü söyledi, ekipler o noktada çalışma başlattı

31.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:56

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir vatandaşın kız çocuğu gördüğünü söylemesi üzerine, ekipler o noktada arama kurtarma çalışma başlattı.

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir vatandaşın kız çocuğu gördüğünü söylemesi üzerine, ekipler o noktada arama kurtarma çalışma başlattı.

Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da çöken 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaları izleyen Binnur Aleyna Akyol adlı vatandaş, ekiplere enkazın altında bir kız çocuğunu gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, arama kurtarma çalışmalarını o noktaya kaydırdı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Vatandaş enkaz altında çocuk gördüğünü söyledi, ekipler o noktada çalışma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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