Vatandaş enkaz altında çocuk gördüğünü söyledi, ekipler o noktada çalışma başlattı

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir vatandaşın kız çocuğu gördüğünü söylemesi üzerine, ekipler o noktada arama kurtarma çalışma başlattı.

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir vatandaşın kız çocuğu gördüğünü söylemesi üzerine, ekipler o noktada arama kurtarma çalışma başlattı.

Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da çöken 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaları izleyen Binnur Aleyna Akyol adlı vatandaş, ekiplere enkazın altında bir kız çocuğunu gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, arama kurtarma çalışmalarını o noktaya kaydırdı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞARFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN