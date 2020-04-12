Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde
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Koronavirüs, Bursa

Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde

Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma yasağında UEDAŞ ekipleri, evde kalan vatandaşın elektrik kesintisi mağduriyeti yaşamaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:02
Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde

Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma yasağında UEDAŞ ekipleri, evde kalan vatandaşın elektrik kesintisi mağduriyeti yaşamaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler sessizliğe bürünürken, UEDAŞ ekipleri kesintisiz enerji için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Güney Marmara'da Bursa ve Balıkesir'i kapsayan yasak çerçevesinde aralıksız mesailerini sürdüren saha ekipleri, enerji sürekliliği için elektrik şebekelerini hem uzaktan kontrol sistemleri ile hem de yerinde incelemeler ile kontrol ederken, 186'ya düşen ihbarlara da hızlıca müdahale sağlıyor. Sokak lambaları için ayrıca kurulan ekipler de bu zor günlerde her yerin sorunsuz aydınlanabilmesi için yaptığı sık aralıklı kontrollerle aydınlatma direklerinin bakımını sağlıyor.

Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde

Kaynak: İHA

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