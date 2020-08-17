Vatandaş duyarsız, vakalar artışta Vatandaş duyarsız, vakalar artışta Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, vatandaşların korona yokmuş gibi davranmaları vaka sayısını arttırıyor.

Vatandaş duyarsız, vakalar artışta

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, vatandaşların korona yokmuş gibi davranmaları vaka sayısını arttırıyor.

Son günlerde artan korona virüs vakalarıyla Kilis'te vatandaşlar ne maske takıyor ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kilis Valiliği tarafından taziye ve asker uğurlama törenleri yasaklanırken, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekiyor. Kentte, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Salgının başladığı günden itibaren vaka sayısının 2 bini bulduğu kentte, 11 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 300 kişi korona virüs tedavisi görüyor. Çok sayıda vatandaş evde karantinada bulunuyor.

Kaynak: İHA