Vatandaş dövizdeki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "TL'yi özendirme paketi"nin ardından kamuoyunda dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıması yönünde beklenti oluştu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar "Esnaf 'bir şey fark etmiyor, nasılsa alıyorlar, niye indireyim ki?' diyor" şeklinde konuşuyor.

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