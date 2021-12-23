Vatandaş dövizdeki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaş dövizdeki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "TL'yi özendirme paketi"nin ardından kamuoyunda dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıması yönünde beklenti oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "TL'yi özendirme paketi"nin ardından kamuoyunda dövizdeki düşüşün fiyatlara yansıması yönünde beklenti oluştu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar "Esnaf 'bir şey fark etmiyor, nasılsa alıyorlar, niye indireyim ki?' diyor" şeklinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

 Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title