Vatandaş çareyi 'faizsiz finansta' buldu

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektöründeki konut kredi faizlerinin yüksek olması satışları düşürdü. Ev sahibi olmak isteyenler tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemine yöneldi. Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, faizlerin yükselmesiyle taleplerin ikiye katlandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de satılan konut sayısı 10 yıldan beri her yıl artarken 2018'de geriledi. 2017'de 1 milyon 409 bin konut satışı gerçekleşirken bu sayı 2018'de 1 milyon 375 bine indi. Düşüş oranı yüzde 2,4 olurken, düşüşler hem ilk satışlarda hem de ikinci el konut satışında yaşandı. Konut kredi faizlerindeki artış vatandaşları yeni çözüm yolları bulmaya itti. Yüksek konut kredi faizleri karşısında insanların ev almasına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, inşaat sektöründeki son durumu değerlendirerek faizsiz finans sistemini anlattı.

"DAR GELİRLİYE HİTAP EDİYORUZ"

Faizsiz ve vade farkı olmadan ev, araba fırsatı sunduklarını belirten Özkaya, "Faizler yükseldi bizde de talepler ikiye katlandı. 100 bin liralık ev almak isteyen bir kişinin maliyeti 10 bin lira. Onun dışında bir ücret ödemiyor. Türkiye'de ki orta ve alt gelir grubunu ev ve otomobil sahibi yapıyoruz.

ASGARİ ÜCRETLİYE KONUT ALMA FIRSATI

Asgari ücretlinin 294 lira taksit ödeyerek ev sahibi olabileceğini aktaran Özkaya, "İnsanların ödeme gücüne göre planlama yapıyoruz ve diledikler evin sahibi olabiliyorlar. 294 lira ödeyen de var 5 bin lira ödeyen de. 294 lira ödeme gücü olan vatandaşlar şu andaki kampanyalarımızla 40 ay içinde ev sahibi olabilir. 360 aya kadar vadelendirme yapıyoruz" diye konuştu.

TALEP İKİNCİ EL KONUTA

Kendilerine gelen müşterilerin 100 ile 200 bin lira arasında ev sahibi olmak istediklerini söyleyen Emre Özkaya,"Tabi 1 milyona kadar da ev sahibi olan müşterimiz var. Genelde 100-200 bin bandında fiyatlarla ev sahibi oluyorlar, sıfır ev, araba alıyor ama genelde ikinci ev tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"2019 GÜZEL BAŞLADI"

1 yılda satışları dörde katladıklarını belirten Özkaya, "Bu yıl çok güzel gidiyor. Geçen yıl mart ayında satışlar başladı şimdi onu üçe,dörde katladık. Aylık 130-150 arasında teslimat yapıyoruz. Şu ana kadar bin 200 kişi sistemimizle ev ve araç sahibi oldu" dedi.

2019 HEDEFİ; 45 ŞUBE, YÜZDE 40 BÜYÜME

2017 yılının aralık ayında kurulduklarını söyleyen Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo ise, "2018 yılını 21 şubeyle kapattık. 2019 yılında 45 şubeye ulaşmayı, yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz ay 90 milyon liralık yatırım sözleşmemizi imzaladık. Yatırımlarımızı farklı iş kollarında kullanmıyoruz tamamen sistem içerisinde kalıyor. Faizler yüksek olduğu için bizim sistem büyüyor. İnsanların konut almasına yardımcı oluyoruz" dedi.

YARDIMLAŞMA SİSTEMİ

Ortalama yüzde 8 ile 10 arasında katılım bedeli aldıklarını söyleyen Kolo, "Örneğin müşteriler 200 bin liralık konut almak istediğinde bunun 17-18 bin lirasını şirkete veriyor. Biz bu bedelle organizasyon yapımızı devam ettiriyoruz. Finansmanı zaten müşterilerimiz sağlıyor, aslında bu bir yardımlaşma sistemi. İnsanları bir araya getiriyoruz, güvence veriyoruz ve ev sahibi oluyorlar" diye konuştu.

"HİÇ PEŞİNATI OLMAYAN DA EV SAHİBİ OLABİLİR"

Banka teminat mektubu verdiklerinin altını çizen Kolo, "İnsanların mağdur olma ihtimalleri sıfır. Peşinat vererek sisteme dahil olacaksa, banka teminat mektubu ve şirket teminat senedi veriyoruz. Hiç peşinatı olmayan da ev alabilir. Katılım bedellerini de taksitlendirme yapıyoruz, kampanyalarımız da var. En şeffaf olduğumuz konu çekilişler, her ay el değmeden makineler tarafından yapılıyor, o ay ev parası ödenecek kişi belirlenmiş oluyor"ifadelerini kullandı.

CAYAN KATKI PAYINI ALAMIYOR

Grupların 12 kişiden başladığını ve 360 kişiye kadar çıktığını belirten Kolo, "Ödeme planları kişilerin gelirine göre belirliyor. Gruptaki kişilerin zamanında paralarını almaları için düzenli ödeme şart. Ama mola hakları ve taksit dondurma hakları var. Kişiler gruplardan ayrılabilir ama katkı payını iade alamıyorlar. Çünkü masraflar ondan karşılanıyor ama o tarihe kadar ödediği taksit tutarını alabiliyorlar" dedi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA