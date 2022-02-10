Vatandaş çamurlu yol tepkisine başkandan, 'Oradan yürümek zorunda olmadığınızı şimdilik siz de biliyorsunuz' yanıtı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde merkez yolların çamur ve su içinde kalmasına isyan eden vatandaş sosyal medyadan belediye başkanına seslendi. Başkanın cevabı ise 'Oradan yürümek zorunda olmadığınızı şimdilik siz de biliyorsunuz' oldu.

Vatandaşlar, İlçenin işlek caddelerinden olan Oktay Olcay Yurtbay ve Uğur Mumcu Caddesi'ndeki çamur ve su içinde kalan yollarda yürüyemediklerine tepki gösterdi. Sosyal medyadan başkana seslenen vatandaşlar; " İkinci dönem başkanlık yapıyorsunuz ama hala çamurlu ve su dolu yollar var. Bu yollar belediye binasına giden yol, işlek cadde, yakışıyor mu Çaycuma'ya" diye sitem etti.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da vatandaşın tepkisine yanıt verdi. Kantarcı, "Kardeşim duyarlılığına teşekkür ederim. SEKA Sosyal Tesislerinin köşesindeki trafodan, Nadir deresi kenarına yapılan yeni trafoya ve devamı TOKİ'ye kadar elektrik altyapısı komple 2021' de yenilenecekti. Krizler nedeniyle yatırım ertelendi. O yolda iki yanda ve ortada olmak üzere üç havai hat var. Komple kazılacak her yer. Yapıldığında Çaycuma'nın diğer güzel yerleri gibi olacak. Şuan da halkımızı fazla rahatsız edecek bir durum yok zaten. Çaycuma halkı artık başka yerlerde olmayan yüksek standart bekliyor haklı olarak. Belediyemiz, 2018'den bu yana yaşanan ve ciddi boyutlara ulaşan büyük krizlere rağmen yatırım hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye çalışıyor. Selam ve sevgiler" dedi.

Bir vatandaş Başkan Kantarcı'ya şu soruyu yöneltti; "Süslü düğün salonunun ilerisindeki elektrik hatları niçin yapılmıyor acaba? Çamurda yürüyoruz yolun iki tarafı da aynı." Bunun üzerine Başkan Kantarcı da "Oradan yürümek zorunda olmadığınızı şimdilik siz de biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde hava izin verdiğinde oradaki düzenlemelerimizi de göreceksiniz. Bir sebebi olduğunu düşünün lütfen" şeklinde yanıtını sürdürdü. - ZONGULDAK