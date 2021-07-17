Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor

Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de hayvan pazarına gelen bazı vatandaşlar, fiyatlarında artış sebebi ile dini vecibelere uygun, ama daha ucuz olanları tercih ediyorlar.

Eskişehir'de hayvan pazarına gelen bazı vatandaşlar, fiyatlarında artış sebebi ile dini vecibelere uygun, ama daha ucuz olanları tercih ediyorlar. Yaklaşık 220 kilogram gelen kurbanlık buzağıyı 6 kişinin hissesi alması satıcıyı bile şaşırttı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarının yolunu tutan vatandaşlar, bütçelerine göre kurbanlıklarını satın almaya başladı. Büyükbaş hayvan için hisseye giren vatandaşların bazıları, pahalı olmaları sebebi ile fiyata daha uygun olanları tercih ediyor. Eskişehir'deki hayvan pazarında ağırlığı 220 kilogram gelen küçük buzağıya 6 kişi hisseli alması, satıcıyı da şaşırttı.

"O buzağıdan maksimum 90 kilogram et çıkar"

Çocukluğundan beri hayvan ticareti yapan Serkan Akdoğan, daha önce 220 kilogram hayvanın 6 kişinin hisseye girmesine şahit olmadığını belirtti. Vatandaşların hayvan fiyatlarını pahalı bulması dolayısıyla böyle yollara başvurduğunu söyleyen Akdoğan, "220 kilogram olan buzağıya 6 kişi hisseye girdi. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Kimseye de bir şey diyemiyoruz tabi. Durum vahim. Pandemi nedeniyle gelen yasaklar hepimizi perişan etti. 220 kilogram olan buzağı 7 bin TL'ydi. Fiyatlar pahalı olunca vatandaşlar, çıkacak eti düşünmeden dini vecibe yerine gelsin diye ucuza getirmeye çalışıyor. O buzağıdan maksimum 90 kilogram et çıkar. Ona rağmen 6 kişi girdi hisseye. Şu an en uygun koyun 2 bin TL ama o bile fazla geldiği için insanlar böyle yollara başvuruyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor
Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Gökhan Gönül Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaş bütçesine göre kurbanlık seçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:37:52. #1.14#

title