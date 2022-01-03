Vatandaş bu durumdan şikayetçi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi üzerinde yer alan zarar görmüş şerit ayırıcı takozlar, yoldan geçen araçlar için tehlike oluşturuyor.

Kentin işlek noktalarından biri olan caddede daha önce şeritleri birbirinden ayırmak için belediye tarafından asfalta yerleştirilen ışıklı takozlar bulunuyor. Yol boyunca bir metre aralıklarla yerleştirilen ışıklı takozların, zamanla kırılıp parçalanmasıyla işlevini yitirdiği görülüyor. Takozlar, kullanılmaz hale gelmesine rağmen, parçaları asfaltta sivri şekilde kalarak araç lastikleri için tehlike arz ediyor. Asfaltta kalan cam ve metal parçalar, gün içerisinde üzerinden geçen araçlar için büyük risk oluşturuyor.

Araçları ile söz konusu yolu kullanan vatandaşlar sosyal medya üzerinden konu hakkında tepkilerini dile getirirken, kalan parçaların sivri olması nedeniyle lastiklerin zarar görebileceğini iddia etti. Vatandaşlar, bir an önce takozlardan geriye kalan cam ve metal parçaların sökülüp, asfaltın düzeltilmesini istediklerini söyledi. Şikayetlerini belediyeye de ileten vatandaşlar, isteklerinin kayıtsız kaldığını da belirtti. - ESKİŞEHİR