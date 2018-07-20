Vatandaş Bize İş Yapalım Diye Görev Verdi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "24 Haziran'da vatandaş sandığa bilinçli gitti. Vatandaş bize iş yapalım diye görev verdi. Şimdi önümüzde 5 yıl gibi büyük bir zaman var." dedi.

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Biga ilçesine gitti. Burada Avcılar Kulübünü ziyaret eden Turan, imkan buldukça Çanakkale'ye geldiklerini ve burada olmayı bir görev bildiklerini söyledi. Çanakkale'nin son seçimde diğer partilere fark attığını ve kente en çok AK Parti'nin yakıştığını ifade eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"15 yıldan beri köy köy, ilçe ilçe giderek temasta bulunmaya ve buralarda konuşmaya çalışıyoruz. Köylerin dertlerinden sorunlarına kadar her şeyi biliyoruz ve çözmeye gayret ediyoruz. Yollardan hastanelere kadar, okullara kadar her alanda iş yapmaya çalışıyoruz. Seçimler bitti. 24 Haziran'da vatandaş sandığa bilinçli gitti. Vatandaş bize iş yapalım diye görev verdi. Şimdi önümüzde 5 yıl gibi büyük bir zaman var. Bu 5 yıl için halkımız bize oy verdi, görev verdi. Hiçbir partiye nasip olmayacak bir şekilde ilk turda seçim bitirerek, tek başına iktidar imkanı vererek, Mecliste de büyük çoğunluğu vererek 'Yola devam.' dedi."

"Onuru olan bırakır gider"

CHP'deki kongre tartışmalarını da değerlendiren Turan, şunları söyledi:

"Ben şimdiden duyuruyorum ama ileride daha çok duyacağız, bize oy vermeyen arkadaşlarımız da 'Ya niye vermemişiz ki?' diyecek, göreceksiniz. Bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok Muharrem İnce mi hizmet edecek? İşte kendi kavgaları var, görüyorsunuz. 500 delege 'Kılıçdaroğlu gitsin Muharrem gelsin.' diye oy verdi. Zerre kadar şerefi, onuru olan bir lider, 500'den fazla kendi delegesi 'Bırak git.' diyorsa kongreyi beklemeden bırakır gider."

Bülent Turan, Biga'ya müjdelerle geldiklerini kaydederek "Biga'ya bizim her gelişimizde müjdelerimiz oluyor, bakın size bir müjdeyle geldik. Sağlık İl Müdürlüğümüz de burada. Hastanemize enfeksiyon, fizik tedavi için, kadın doğum için ve patoloji için dört doktor geliyor. Atamaları bugün yapıldı, 15 güne kadar görevlerine başlıyorlar." değerlendirmesini yaptı.