Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi

İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman - Haberler | Ekonomi

Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi Fiyatta altının 10'de 1'i ama görünüşte eşdeğer altın kaplamalı gümüşe talep çok Altındaki yükseliş altın kaplamalı gümüşe talep arttırdı Altın fiyatlarında izlenen yükseliş gümüşe olan talebi arttırırken, altın kaplamalı gümüş ise yoğun ilgi görüyor.

Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi

Fiyatta altının 10'de 1'i ama görünüşte eşdeğer altın kaplamalı gümüşe talep çok

Altındaki yükseliş altın kaplamalı gümüşe talep arttırdı

ESKİŞEHİR - Altın fiyatlarında izlenen yükseliş gümüşe olan talebi arttırırken, altın kaplamalı gümüş ise yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile beraber şubat ayının ortalarından şimdiye kadar yükselişte hız kesmeyen altın, alıcının cebi yakıyor. Vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu ararken, altın kaplamalı gümüşü seçti. Son zamanlarda fiyat olarak altının 10'de 1'i olan gümüş daha çok satılırken, görünüş olarak pek farkı yansımayan altın kaplamalı gümüşler ise ayrı rağbet görüyor.

"Gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu"

Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda yıllardır sektörde bulunarak vatandaşlara hizmet eden kuyumcu Filiz Karaca, gümüş ve altın kaplamalı ürünlere olan talepler hakkında konuştu.

Filiz Karaca, "Altın fiyatlarının yükseldiği şu günlerde gümüş en çok tercih edilen alternatif oldu. Bunlar altın kalıplarıyla aynı kalıplarda, aynı ustalar tarafından yapılan, fakat fiyat olarak altının 10'da 1'i kadar olan ürünlerdir. Ürünün içi 925 ayar gümüş oluyor. Dışıysa elektroliz yöntemiyle 22 ayar altınla kaplanıyor. Bu nedenle de uzun süre rengini koruyabiliyor" diye konuştu.

"Trabzon cebelerinden başlayarak burma bileziklere kadar hepsi var"

Altın kaplamalı gümüşe olan talepler ve ürünler hakkında konuşan kuyumcu Filiz Karaca şunları söyledi:

"Altın kaplamalı gümüşler özellikle düğüncülerin tercihi oluyor. Altın fiyatları yüksek olduğu için altının 10'da 1'i fiyata gelen bu ürünleri alabiliyorlar. Aynı altındaki gibi kopsa tamiri yapılabiliyor, renginde bir sıkıntı olursa yenilenebiliyor. Bijuteri ürünleri gibi değil. Kalite olarak altına eşdeğer oluyor. Trabzon cebeleri, burma bilezikler gibi altında aklınıza gelebilecek tüm ürünler gümüş olarak üretilebiliyor. Altın bir alyans fiyatına gümüş olarak set, kolye, küpe, yüzük alınabiliyor. Altındaki yükselen fiyatlardan dolayı altın görünümlü gümüşlere talep arttı."

Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman

Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi
Pandemi, Türkiye'de yapılan milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi
Pandemi, Türkiye'de yapılan milyon dolar bütçeli Hint düğünlerini bitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:55:15. #1.15#

title