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Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yapıtığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaların ardından soluğu döviz bürolarında aldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yapıtığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaların ardından soluğu döviz bürolarında aldı.

Ankara Ulus'ta döviz bürolarının açılmasının ardından vatandaş soluğu burada aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamaların ardından döviz bozdurmak için bürolara akın edildi. Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bürolarda büyük yoğunluk yaşandı.

Elindeki dövizi bozdurmaya gelen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının doları bozdurmasında etkili olduğunu belirterek, "Allah ondan razı olsun" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz - İbrahim Çakmak/İHA)

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

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