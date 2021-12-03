Vatandaş: "20 liraya hamburger yiyorlar balık yemiyorlar"

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istavrit ve kolyos balığının fiyatı 25 ile 30 lira arasında satılıyor. Balık fiyatlarıyla ilgili konuşan bir vatandaş, balığın sağlığa çok faydalı olduğunu ifade ederek, insanların 20-30 liraya hamburger tükettiğini fakat aynı fiyata bir kilogram balık tüketmediğinden yakındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos fırtınasıyla birlikte balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları bir anda yükselişe geçmişti. Lodosun dinmesinin ardından vatandaşlar daha ucuz fiyata balık yemek için tezgahlarda göz gezdiriyor. Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki seyyar balık satıcıları genel olarak, istavrit ve kolyoz balığının kilogram fiyatı 25 ile 30 lira arasında değişiyor.

Balık satıcıları, lodos fırtınasının düşmesiyle balık fiyatlarının da düşmeye başlayacağını ifade ederek, vatandaşları balığa doyurmayı amaçladıklarını ifade etti. Vatandaşlar ise balığın sağlığa çok faydalı olduğunu buna karşın aynı fiyatta vatandaşın balık yerine hamburger tükettiğinden yakındı.

Kilosu 25-35 TL arasında satılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan seyyar arabayla balık satışı yapan Hasan Zeytin, "Balık çok az çıkmaktadır. Bunun sebebi de balık fiyatları artışa geçti. Bugün kolyoz balığı 25-30 liradan istavrit 25-30 liradan satılmaktadır. Bunun bollaşmasını bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımız pahalılıktan dolayı dışarı çıkamıyor. Allah'ın izniyle balık bollaşırsa insanlarımıza bol bol yedirmeye çalışacağız. Bir parça ekmek kazanalım diye birer sandık balık satmaya çalışıyoruz. İnşallah bollaşırsa, vatandaşlarımız daha ucuza balık yiyecek" dedi.

"Bu seferde kızanların kafaları çalışmıyor"

Vatandaşlardan Gürkan Demir ise balık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lodos çıktıktan sonra bizde balığa biraz ara verdik. Çünkü fiyatlar biraz pahalıydı. Ama şimdi rüzgarlar gitti lodoslar bitti. İnşallah balık fiyatları da ucuzlayacak. Bizde inşallah balık yemeye devam edeceğiz. Ama insanlar ucuzluktan ziyade genelde kadınlar evde balık pişirmek istemiyorlar. Kokuyor diyorlar ama sağlığımız için balık yememiz lazım. Kızanları götürüyorlar alışveriş merkezlerine hamburger yemeğe, patates kızartması yemeğe. Bir kilogram balık 20 lira, bir tane hamburger 20 lira. Ama balık yemeye geldiği zaman ev kokuyor gibi bahaneler üretiyorlar. Bu seferde kızanların kafaları çalışmıyor. Deniz ülkesi olmamıza rağmen balık yememiz gerekirken, ne bileyim çokta yenen bir şey olmuyor insanlarda. Hem uygun hem de sağlıklı bir şey yani tüketelim bunları. Ben de vatandaş olarak bu duruma çok kızıyorum ve balık tüketen biriyim. Çocuklarıma da her zaman yediren biriyim. İnşallah faydalı olur bu konuşmamız insanlarda yesinler yani. İnternete yazın faydalarını görsünler. Yani biraz da parayı bahane etmesin insanlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ