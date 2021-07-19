Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
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Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bıçak ustaları, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bıçak ustaları, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanının önünde bıçak ve satırlarını biletmek isteyenler nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

62 yıldır bu mesleği icra eden Çeşmeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban kesimi öncesinde bıçaklarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Çeşmeci, bıçaklarını usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.

Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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