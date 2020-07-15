"Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı
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"Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük.

15.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:23

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi." dedi.

Ticaret Bakanlığınca, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile esnaf birlikleri temsilcilerinin katılımıyla "Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı düzenlendi.

Pekcan, bakanlıktaki programda, vatan sevdası için canlarını hiçe sayıp hayatlarını feda eden şehitlerle hayat kepenklerini indiren şehit esnafı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin bağımsızlığını, milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden ve bu uğurda şehit düşenleri rahmetle andıklarını dile getiren Pekcan, "Mekanları cennet olsun diyor, sizlere sabırlar, gazilerimize de sağlık içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Her milletin tarihinde zor zamanların olduğunu belirten Pekcan, "Bizim aziz milletimizin tarih boyunca pek çok zor zamanları olmuştur. Daha önce adını sanını bilmediğimiz kahramanların fedakarlıkları sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, esnafın, toplumsal yaşamın temel taşı, milletin kılcal damarı, omurgası olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tarih boyunca Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da 15 Temmuz'da da esnafımız hep en ön sırada yerlerini aldılar. Esnafımızın haklarını ödeyemeyiz. 'Güçlü esnaf güçlü Türkiye' demek. Biz de 'Esnaf Bakanlığı' olarak her zaman onların yanındayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın güçlenmesi için de gereğini yapmak için sonuna kadar çalışacağız, sizlerle el ele vereceğiz."

"Vatan sevgisi ihaneti yendi"

Pekcan, 15 Temmuz'da esnafın elinde silahı olmadan tankların, silahların önünde durduğunu belirterek şunları ifade etti:

"O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi. Sokaklarımızın feneri olan esnafımızın da sayesinde o zor gecede de teslim olmadık. Milletimizle beraber o geceyi atlatarak bugünlere ulaşmış bulunuyoruz. Esnafımız her zamanki gibi dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam ettiler. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz, olmaya da devam edeceğiz inşallah."

Şehit ve gazi yakınları o geceyi anlattı

15 Temmuz şehidi Volkan Pilavcı'nın kardeşi Erkan Pilavcı da "Ağabeyim o gece 'Uyuma Ankara, uyursan bir daha uyanamazsın.' diye bağırdığı sırada şehit oldu. O geceyi, o dakikaları asla unutamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Bu gaziliği şehitlikle taçlandıracağıma inanıyorum." dedi.

15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit ve gazisi Volkan Yiğit'in ağabeyi Hakan Yiğit de o dönem Sincan'da esnaflık yaptıklarını belirterek, 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında dükkanlarını kapatarak meydanlara çıktıklarını söyledi.

Milletin kendi silahlarının üzerlerine dönmesini sindiremediklerini dile getiren Yiğit, kadın ve erkeklerin darbecilerle mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atılması sonucu şehit olan Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de Kızılcahamam'da bir okulda müdür olarak görev yaptığını dile getirerek, bu günü genç kuşaklara aktarmanın önemine dikkati çekti.

"Ahi teşkilatı hep devletinin, milletinin yanında olmuştur"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner de vatanın birliği, bütünlüğü ve demokrasiye yapılan bu saldırıyı kınadığını belirterek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini haber alır almaz esnaf arkadaşlarıyla Kızılay Meydanı'na gittiklerini söyledi.

Kısa sürede 50-55 kişiye ulaştıklarını ifade eden Yiğiner, "Ahi teşkilatı kurulduğu günden bugüne hep devletinin, milletinin yanında olmuştur." dedi.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca da o gece Polatlı-Ankara yolunu trafiğe kapattıklarını, pazar araçlarıyla darbecilerin geçişlerine izin vermediklerini anlattı.

Oğlunun 16 yaşında dizinden vurularak gazi olduğunu belirten Karaca, "Ülkemiz, vatanımız için en önde giden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ona inanmış aziz Türk milleti ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitler o gece bütün dünyaya ders verdi." diye konuştu.

'Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar' programı

Kaynak: AA

Manşet

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