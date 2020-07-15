"Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük.

15.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:48

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi." dedi.

Ticaret Bakanlığınca, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları ile esnaf birlikleri temsilcilerinin katılımıyla "Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı düzenlendi.

Pekcan, bakanlıktaki programda, vatan sevdası için canlarını hiçe sayıp hayatlarını feda eden şehitlerle hayat kepenklerini indiren şehit esnafı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin bağımsızlığını, milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden ve bu uğurda şehit düşenleri rahmetle andıklarını dile getiren Pekcan, "Mekanları cennet olsun diyor, sizlere sabırlar, gazilerimize de sağlık içinde hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Her milletin tarihinde zor zamanların olduğunu belirten Pekcan, "Bizim aziz milletimizin tarih boyunca pek çok zor zamanları olmuştur. Daha önce adını sanını bilmediğimiz kahramanların fedakarlıkları sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, esnafın, toplumsal yaşamın temel taşı, milletin kılcal damarı, omurgası olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tarih boyunca Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da 15 Temmuz'da da esnafımız hep en ön sırada yerlerini aldılar. Esnafımızın haklarını ödeyemeyiz. 'Güçlü esnaf güçlü Türkiye' demek. Biz de 'Esnaf Bakanlığı' olarak her zaman onların yanındayız, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın güçlenmesi için de gereğini yapmak için sonuna kadar çalışacağız, sizlerle el ele vereceğiz."

"Vatan sevgisi ihaneti yendi"

Pekcan, 15 Temmuz'da esnafın elinde silahı olmadan tankların, silahların önünde durduğunu belirterek şunları ifade etti:

"O geceyi atlatmamızda, bugünkü birlik, beraberliğimizde, dirliğimizde bütün şehitlerimiz gibi esnafımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi, milli irade darbecileri yendi ve milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmedi. Sokaklarımızın feneri olan esnafımızın da sayesinde o zor gecede de teslim olmadık. Milletimizle beraber o geceyi atlatarak bugünlere ulaşmış bulunuyoruz. Esnafımız her zamanki gibi dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam ettiler. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya gayret ediyoruz, olmaya da devam edeceğiz inşallah."

Şehit ve gazi yakınları o geceyi anlattı

15 Temmuz şehidi Volkan Pilavcı'nın kardeşi Erkan Pilavcı da "Ağabeyim o gece 'Uyuma Ankara, uyursan bir daha uyanamazsın.' diye bağırdığı sırada şehit oldu. O geceyi, o dakikaları asla unutamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Bu gaziliği şehitlikle taçlandıracağıma inanıyorum." dedi.

15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit ve gazisi Volkan Yiğit'in ağabeyi Hakan Yiğit de o dönem Sincan'da esnaflık yaptıklarını belirterek, 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında dükkanlarını kapatarak meydanlara çıktıklarını söyledi.

Milletin kendi silahlarının üzerlerine dönmesini sindiremediklerini dile getiren Yiğit, kadın ve erkeklerin darbecilerle mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba atılması sonucu şehit olan Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de Kızılcahamam'da bir okulda müdür olarak görev yaptığını dile getirerek, bu günü genç kuşaklara aktarmanın önemine dikkati çekti.

"Ahi teşkilatı hep devletinin, milletinin yanında olmuştur"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner de vatanın birliği, bütünlüğü ve demokrasiye yapılan bu saldırıyı kınadığını belirterek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini haber alır almaz esnaf arkadaşlarıyla Kızılay Meydanı'na gittiklerini söyledi.

Kısa sürede 50-55 kişiye ulaştıklarını ifade eden Yiğiner, "Ahi teşkilatı kurulduğu günden bugüne hep devletinin, milletinin yanında olmuştur." dedi.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca da o gece Polatlı-Ankara yolunu trafiğe kapattıklarını, pazar araçlarıyla darbecilerin geçişlerine izin vermediklerini anlattı.

Oğlunun 16 yaşında dizinden vurularak gazi olduğunu belirten Karaca, "Ülkemiz, vatanımız için en önde giden başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ona inanmış aziz Türk milleti ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren şehitler o gece bütün dünyaya ders verdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun ayak tabanları patladı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan
Magazin Sıla Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: "Vatan Sevdası İçin Hayat Kepengini Kapatanlar" programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:01:11. #1.14#
title