Vatan Sevdalısı Kırıkkaleliler Adına 10 Bin Fidan
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Vatan Sevdalısı Kırıkkaleliler Adına 10 Bin Fidan

Vatan Sevdalısı Kırıkkaleliler Adına 10 Bin Fidan
Bültenler - Haberler | Güncel

Cennet vatanımızın birçok noktasında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına devletimiz tüm gücü ile müdahale ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için bizde varız. Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatıyla yanan ormanların yeniden yeşermesi için vatan sevdalısı Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz.

YARALARI SARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ

Ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının yaralarını sarmak için Kırıkkale Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlama kararı aldıklarını söyleyen Başkanımız Mehmet Saygılı "Çıkan yangınlar yüreğimiz yakıyor. Devletimiz var gücü ile pek çok noktada başlayan orman yangınlarına müdahale ediyor. Ülke olarak birlikte güçlüyüz ve Birlikte Olma Vakti diyerek hainlerce yakınan ormanların yeniden yeşertmeye vatan sevdalısı Kırıkkaleli hemşehrilerimiz adına 10 bin bağışında bulunuyoruz" dedi.

ÇİĞERLERİMİZİ YAKANLAR BİLSİN

Son iki gün içerisinde ülkemizin dört bir yanından peş peşe yangın haberleri ile çiğerlerimiz yandı. Adana-Kozan, Osmaniye-Merkez, Mersin-Silifke, Mersin-Aydıncık, Kütahya-Emet, Antalya-Alanya, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum ve Muğla- Marmaris'ten de alevler ardı ardına yükseldi. Binlerce dönümlük arazide çıkan yangınlara devletimiz tüm kurumlarıyla geleceği korumak için mücadele verirken Belediyemiz cennet vatanımızın bereketli topraklarını yeniden yeşertmek için harekete geçti. Belediyemiz sosyal medya hesabından "Ciğerimiz yakanlar bilsinki, her zaman olduğu gibi yine el ele vererek yaralarımızı saracağız. Cennet vatanımız için #BirlikOlmaVakti diyor, #Kırıkkale'li hemşehrimiz adına orman yangınlarının izleri kısa sürede silinsin diye Kırıkkale Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlıyoruz." İfadesi ile fidan bağışını duyurdu.

Kaynak: Bültenler

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