Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu
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Vatan sevdalılarının "Türkiye geçilmez" coşkusu

Vatan sevdalılarının 'Türkiye geçilmez' coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüne Eynal Kaplıcaları Mehteran ekibi eşlik etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü sebebiyle Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüne Eynal Kaplıcaları Mehteran ekibi eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Mehteran konseri icra edildi.

Binlerce vatan sevdalısının ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı törende bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " 15 Temmuz günü hain saldırı gerçekleşti, 251 şehit verdik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı. Başaramadılar, yenildiler. Türk Milleti, Devlet'in asli unsurlarıyla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilmez, Türkiye geçilmez dedi" diyerek günün önemi üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 15 Temmuz'un, Türk Milleti'nin yeniden diriliş ve yeniden direnişi olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, bu topraklara göz dikenlerin karşısına tek yürek çıkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti oldu. Bu destanı değil 5 yıl, 5 asır geçse de asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, Cumhuriyet meydanındaki dev televizyon ekranından canlı olarak dinletildi. Program sonunda vatandaşlara ikramlar yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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