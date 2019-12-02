Vatan şairi Orhan Şaik Gökyay mezarı başında anıldı

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:52

"Bu Vatan Kimin" şiiri ile hafızalarda yer edinen vatansever şair Orhan Şaik Gökyay, vefatının 25. yıl dönümünde anıldı.

Edebiyat dünyasından birçok ismin ve Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla, Gökyay'ın kabrinin bulunduğu Nakkaştepe Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Türkiye'nin değerli isimlerini yeni nesillere tanıtma çabasını takdir edilmesi gereken bir gayret olduğunu söyledi.

Bıyıklı, Gökyay'ın eserleriyle, vatansever bir aydın olarak Türk kültürüne değerli katkılarda bulunduğunun altını çizerek, "Türkçe ve Türkiye sevgisi zirvede bir şair olarak, şiirlerinde vatan sevgisini en güzel şekilde işlemiştir. Gökyay, usta bir edebiyatçı olduğu kadar aynı zamanda talebelerine bütün birikimini sunan örnek bir muallimdir." dedi.

"İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında gençlerin okuma gruplarında Gökyay'ın eserlerini daha çok okuyup istifade edeceklerini ifade eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Orhan Şaik Gökyay'ı çocuklarımızın daha iyi tanıması için bu programları artırmak bizim için önemli bir ödevdir. Onun gibi yerli yazarların gündemde tutulması için hepimize sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk bilinciyle bugün kabri başındayız. Memleketimize yaptığı hizmetler nedeniyle kendisini hayırla yad ediyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun."

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Kemal Çelikkanat da Türk kültüründeki birçok değerli ismin, bugün değersizleştirilmeye çalışıldığına işaret ederek, bu anlamda "İstanbul'u Okuyorum" projenin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Fatih Kerem Genç ise bu proje kapsamında Orhan Şaik Gökyay'ı daha iyi bir şekilde tanıdığını anlatarak, "Şiirlerini araştırdım ve çok beğendim. Bugünden sonra gönüllerimizde yer edecek bir şair olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Orhan Şaik Gökyay hakkında

Babasının öğretmen olarak görev yaptığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 16 Temmuz 1902'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan şair, 1922'de Ankara Muallim Mektebi'nden mezun oldu.

Bir süre ilkokul öğretmenliği ve çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan şair, 1930'da İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden diploma aldı.

Gökyay, aruzla yazdığı ilk şiirini ise 1922'de Kastamonu'daki Açıksöz gazetesinde yayınladı. Ankara Darülmuallimin'den de mezun olan şair, Giresun, Samsun ve Balıkesir'de öğretmenlik görevinde bulundu. Gökyay, aynı zamanda Balıkesir'de görev yaptığı sırada "Çağlayan" adlı bir edebiyat dergisi çıkardı ve mahlas isimle bu dergide yazı ve şiirlerini okurlarla buluşturdu.

Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne 1939'da müdür olarak atanan usta şair, 1947-1951 arasında Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik, 1951-1954 arasında İngiltere'de öğrenci müfettişliği ve kültür ateşeliği de yaptı. 1960-1962 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde Türk dili okutmanı olarak çalışan Orhan Şaik Gökyay, 1969'da İstanbul Eğitim Enstitüsü'ndeki edebiyat öğretmenliği görevinden emekliye ayrıldı.

Marmara ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 1984'ten sonra divan edebiyatı dersleri veren Gökyay, şairliğinin ilk döneminde aşık tarzına uygun ve çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazarken, 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Eski metinleri inceleyerek, eklediği notlarla birlikte sadeleştirilmiş basımlarını hazırladı.

Zamanının önemli bir bölümünü telif, tercüme eserlere ve Osmanlı dönemi klasik eserlerini bugünkü dile aktarmaya ayıran Orhan Şaik Gökyay'ın özellikle Dede Korkut ve Katib Çelebi üzerine önemli çalışmaları bulunuyor.

Kaynak: AA