VATAN ŞAİRİ NAMIK KEMAL, TEKİRDAĞ'DA ANILDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal'in doğumunun 181'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal anıtında düzenlenen törenle, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal anıldı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Bülent Eker, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Namık Kemal Derneği tarafından çelenk sunulan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından sona erdi.