Vatan şairi Namık Kemal anıldı

21.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:26

Hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal'in doğumunun 179. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.



Anma Töreninde ilk olarak Barış ve Özgürlük Parkı'ndaki Namık Kemal Anıtı'na Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Namık Kemal Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.



Törene Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan V. Piyade Albayı Cavit Tütüncü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektör V. Yılmaz Çakıcı, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve daire amirleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA