Vatan Partisinden Tunç Soyer'e "Ayşen Uysal" tepkisi

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi yönetiminde yer almasını eleştirdi.

İZMİR (AA) - Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi yönetiminde yer almasını eleştirdi.

Vatan Partisinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklama yapan Çağdaş Cengiz, İzmir'in kaynaklarının terör örgütü yandaşlarına yedirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

KHK ile görevden uzaklaştırılan Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Grand Plaza isimli şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını eleştiren Cengiz, şunları kaydetti:

"PKK destekçilerine aman vermeyeceğiz. Onların ensesinde bitecek, maskelerini düşüreceğiz. Sahte Atatürkçülere, sözde barışseverlere meydanı bırakmayacağız. İzmir'in kaynaklarını PKK yandaşlarına peşkeş çekenler karşısında bizi bulacak."

Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Göksu Nacar, Uysal'ın belediye şirketinden ücret almasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini ileri sürdü.

Nacar, "Kılıçdaroğlu, FETÖ'den ihraç edilen 100 bin KHK'lıyı yeniden ihraç edildikleri yere yerleştirme söylemi, bir program beyanıdır. Bu program iktidar olmak için Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etmek, HDP ile ortak olmak, FETÖ'ye kol kanat germe programıdır. Tunç Soyer'in yaptıkları da bu programın İzmir ayağını yürütmektir." dedi.