Vatan Partisinden "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vatan Partisinden "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

23.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:28
Vatan Partisinden

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin, listedeki 8 üyenin istifa etmediğini, 10 kişinin 1 ila 4 yıl önce istifa ettiğini, 29 kişinin ise yaklaşık 2 yıldır parti görevlerini yerine getirmediğini bildirdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin, listedeki 8 üyenin istifa etmediğini, 10 kişinin 1 ila 4 yıl önce istifa ettiğini, 29 kişinin ise yaklaşık 2 yıldır parti görevlerini yerine getirmediğini bildirdi.

Bursalı, yazılı açıklamasında, partiden ihraç edilen Bedri Gültekin'in 21 Ocak'ta partiye istifa mektubunu sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Parti programı ve temel siyasetlerine aykırı faaliyette ısrar eden Bedri Gültekin, 15 Ekim 2020'de disipline sevk edilmiş ve Merkez Disiplin Kurulu'nun 22 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı kararla partiden kesin olarak ihraç edilmiştir. Kamuoyuna açıkladıkları '108 kişilik' istifa listesi, ahlak düşkünlüğünün ve bunalımın son göstergesidir. Listedeki 8 üyemiz istifa etmediğini, isimlerinin kendilerinin haberi olmadan eklendiğini beyan etmiştir. 10 kişi, 1 ila 4 yıl önce istifa etmiştir. 29 kişi ise en az 2 yıldır temel parti görevlerini yerine getirmiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Oğuzhan Koç Ozan Doğulu Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatan Partisinden "108 partilinin istifa ettiği" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:30:17. #1.15#
title