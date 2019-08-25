Vatan Partisi üyesi kadınlardan Emine Bulut cinayetine tepki

25.08.2019 18:33

Vatan Partisi üyesi bir grup kadın, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki Vatan Partisi İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, "Emine Bulut son olsun" yazılı pankart ve "Evde, işte, yolda eşitsizliğe son ver", "Eğitim seferberliğiyle yeniden cumhuriyet kültürü" yazılı dövizler taşıyarak, "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Bulut'un ölmeden önce attığı çığlıkla bütün kadınların sesi olduğunu belirtti.

Ayvalı, kadına yönelik şiddetin temel sebeplerinden birinin toplumdaki cinsiyet eşitsizliği olduğunu ifade etti.

"Hacire annemizin yanındayız"

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunun dağa kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan anne Hacire Akar ve beraberindekilere HDP'lilerce şiddet uygulanmasına da tepki gösteren Ayvalı, "Oğlunu PKK'dan kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire anneye HDP'liler tarafından yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Evladının derdine düşen savunmasız bir kadına şiddet uygulayanların meydanlarda şiddet karşıtı sloganlar atmasının hiçbir önemi yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA