Vatan Partisi'nden 'HDP kapatılsın' çağrısı
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Vatan Partisi'nden 'HDP kapatılsın' çağrısı

18.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:30
Vatan Partisi'nden 'HDP kapatılsın' çağrısı

VATAN Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ, "Bitme noktasına gelen PKK'nın son kolu olan HDP'nin kapatılması şarttır" dedi.

VATAN Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ, "Bitme noktasına gelen PKK'nın son kolu olan HDP'nin kapatılması şarttır" dedi.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı ve parti üyeleri, Kazım Özalp Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Parti üyeleri 'HDP kapatılsın', 'Meclis'te PKK istemiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Açıklama metnini okuyan Vatan Partisi İl Başkanı Rıza Türkmendağ, AK Parti hükümetinin ve Meclis'te grubu olan siyasi partilerin HDP'nin kapatılması için başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.PKK'nın içeride ve dışarıda bitme noktasına geldiğini kaydeden Türkmendağ, "Yaşanan PKK katliamları sonrasındaki tartışmalar, yüreği Türk devleti ile atmayan, yüreği askerimiz ve polisimiz ile çarpmayan bir muhalefetimiz olduğunu göstermiştir. PKK'nın katliamlarını göstermelik kınamalarla geçiştiren, PKK'nın adını anmayan, sonrasında da Türk ordusunu, Türk hükümetini suçlayan emperyalistlerle aynı dili konuşan bir muhalefetimiz oluşmuştur. Son gelişmeler gösteriyor ki; PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması için şartlar olgunlaşmıştır. Bitme noktasına gelen PKK'nın son kolu olan HDP'nin kapatılması şarttır" dedi.


Vatan Partisi'nden 'HDP kapatılsın' çağrısı
Vatan Partisi'nden 'HDP kapatılsın' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 14:39:10. #1.16#
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