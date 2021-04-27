Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
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Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki Vatan Patisi Kırklareli İl Başkanlığı Kültür ve Anıt Park'ında Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki

KIRKLARELİ - Vatan Patisi Kırklareli İl Başkanlığı Kültür ve Anıt Park'ında Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatan Partisi Kırklareli İl Başkanlığı ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesini karşı Kültür ve Anıt Park'ında basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen basın açıklamasında Kırklareli İl Başkanı Erdal Demirkan ABD Başkanı Biden'in açıklamalarını kabul etmediğini belirterek Türkiye'nin hiçbir zaman katliamcı olmadığını sadece vatanını savunduğunu söyledi.

Basın açıklamasının ardından toplanan grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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