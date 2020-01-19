Vatan Partisi Kayseri İl Kurultayı yapıldı

19.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:30

Vatan Partisi Kayseri İl Kurultayı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek adayla gidilen Vatan Partisi Kayseri Kurultayı'nda mevcut il başkanı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş yeniden seçildi.

Kongrede konuşan Karakaş, Vatan Partisi'nin Türk milleti için birleştirici güç olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve partililerin FETÖ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi verdiğini belirten Karakaş, "15 Temmuz hain kalkışmada ABD gladyosunun ezilmesinde Doğu Perinçek'in 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma etkili oldu. Biz, Silivri zindanlarının duvarlarını yıkarak, PKK'yı hendeklere gömerek, FETÖ gladyosunu ezerek, ABD koridorunun oluşmasına mani olarak bugünlere geldik." dedi.

Kaynak: AA