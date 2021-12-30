Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığına atanan Cengiz, görevine başladı - Haberler
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Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığına atanan Cengiz, görevine başladı

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığına atanan Cengiz, görevine başladı
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Çağdaş Cengiz çalışmalara başladı.

İZMİR (AA) - Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Çağdaş Cengiz çalışmalara başladı.

Partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklama yapan Cengiz, hedeflerinin İzmir'de Vatan Partisini birinci parti yapmak olduğunu söyledi.

İzmir'in bütün üretim odaklarında işçilerle, çiftçilerle, esnaf ve sanayicilerle buluşacaklarını kaydeden Cengiz, şöyle dedi:

"Ödemiş'in patatesi, Beydağ'ın kestanesi, Bayındır'ın çiçeği, Kemeraltı'nın dükkanları, Aliağa'nın rafinerisi, Çandarlı'nın limanı bizi bekliyor ve çağırıyor. Sorunları birlikte tespit edip, çözümleri birlikte ortaya koyacağız. Halkın, emekçilerin kriz karşısında ezilmemesi ve refaha ulaşabilmesinin yegane yolu üretimi arttırmaktan geçer ve bu programı uygulamak bir iktidar meselesidir. Türkiye ancak üreticilerin milli hükümeti ile ekonomik kurutuşunu ile gerçekleştirilebilir."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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