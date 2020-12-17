Vatan Partisi İl Başkanı ve Karikatürcüler Derneği Üyesi Mutlu'dan Soyer'e "Mizah Festivali" tepkisi

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Karikatürcüler Derneği Üyesi Rifat Mutlu, Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne, Türkiye ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen bazı karikatüristlerin davet edilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve Karikatürcüler Derneği Üyesi Rifat Mutlu, Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne, Türkiye ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen bazı karikatüristlerin davet edilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirTube adlı Youtube kanalında dün başlayan ve 25 Aralık'a kadar sürecek Mizah Festivali'ne Soyer'in özel davetiyle çağırılan isimler arasında Jean Plantu'nun kurucusu olduğu derneğin üyelerinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "mizah maskesi altında gerçekleştirilen bu çalışmanın Türk ve İslam dünyasına bir ihanet" olduğunu savunan Mutlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Karikatürcüler Derneği üyesi bir karikatürcü olarak sayın Tunç Soyer'in İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan Jean Plantu ile Ermeni Soykırımı yalanını savunan Michel Kickha'yı davet etmesini şiddetle kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin