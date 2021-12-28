Vatan Partisi İl Başkanı Dikmen'den İBB'deki teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı ve MYK üyesi Cem Dikmen, İçişleri Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik teftişine ilişkin, "İBB, bu hamlesiyle devletimizin terörle mücadelesini zaafa uğrattığı gibi kaçkınların da karargahı haline gelmiştir ve İstanbulluların güvenliğini tehlikeye atmıştır." dedi.

Dikmen, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının İBB'ye yönelik teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teftişe konu yapılanmanın birkaç ay içinde değil, 2018-2019 yıllarından itibaren, yani seçimden hemen sonra oluşturulduğunu savunan Dikmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatan Partisi olarak bu gerçeği çeşitli dönemlerde yaptığımız açıklamalar ve saptamalarla kamuoyuna ilan etmiştik. İBB, bu hamlesiyle devletimizin terörle mücadelesini zaafa uğrattığı gibi kaçkınların da karargahı haline gelmiştir ve İstanbulluların güvenliğini tehlikeye atmıştır. Bu durum en başta bir güvenlik açığıdır. İstanbul'un ve İstanbulluların güvenliği tehdit altındadır.

Sınır ötesinde ve yurt içinde kafası ezilen PKK terörü, varlığını şehirlerde gizlenerek sürdürme gayreti içerisindedir. Yine 15 Temmuz sürecinin hemen ardından kafasını kaldıramayan FETÖ, varlığını başka siyasi oluşumlar ya da cemaatler ile sürdürme gayreti içerisinde."

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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