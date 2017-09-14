Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye Huzur İstiyor, Barış İstiyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk ordusu tabii ki kararlı olarak, polisimiz ve köy korucularımızla birlikte terör örgütlerini bitirecek." dedi.



Almanya'nın başkenti Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Perinçek, iki ülkenin güvenliği için dostluğun sürmesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Almanya'nın Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu anımsatan Perinçek, iki ülke arasında bazı sorunlar bulunduğunu belirtti.



Perinçek, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya karşı mücadelesinin Almanya'nın geleceği açısında da önemli olduğuna dile getirdi.



Sözde Ermeni soykırımı konusunda Berlin'deki bir üniversitede düzenlenecek çalıştaya Türkiye'den hiç kimsenin katılmamasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Perinçek, "Bu konu için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) da teşekkür ediyoruz. Üniversitelerin hassasiyet gösterip, oradaki elemanlarını çekmesini de memnuniyetle de karşılıyoruz ama Almanya'ya ve Batı kamuoyuna bir kez daha hatırlatacağız: 'Ermeni Soykırımı, emperyalist bir yalandır. Uluslararası bir yalandır. Tarihsel bir yalandır.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu saptadı: '1915 olayları, Yahudi Soykırımına benzemiyor. Aynı sınıflama içinde değildir." değerlendirmesini yaptı.



Terörle mücadelede kullanılan silahlı insansız hava aracılarıyla (SİHA) ilgili tartışmalarla ilgili bir soruyu da cevaplayan Perinçek, "Türkiye huzur istiyor, barış istiyor. Türkiye'de terörist örgüte yer yok. Türk ordusu tabii ki kararlı olarak, polisimiz ve köy korucularımızla birlikte terör örgütlerini bitirecek. Buna karşı birtakım şeyler var. Hoşnut olmayan çevrelerin, emperyalist çevrelerin itirazları var. Onlarla aynı ağzı kullanmalarını hiç kimse için doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.



Perinçek, konuşmasının ardından tarifeli uçakla Berlin'e hareket etmek üzere havalimanından ayrıldı.