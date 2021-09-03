Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mardin'de "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mardin'de "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Mardin'de 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'de düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"na katıldı.

Kızıltepe ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Perinçek, elektrik şirketinin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerinde çiftçilerle bir araya geldiklerini belirten Perinçek, "Elektrik üretim ve dağıtım bir kamu görevidir, devlet görevidir ve kamulaştırılmalıdır. Çiftçiyi ayakta tutacağız, kırmayacağız, incitmeyeceğiz, yaşatacağız. Bu memleketin efendisi çiftçidir." dedi.

Perinçek, "Büyük bir medeniyet kuracağız, Türkiye olarak Asya'dan yükselen yeni medeniyete hep birlikte omuz vereceğiz. Türkiye'nin önü açıktır, bahtı açıktır. Mardin'in, Konya'nın, İzmit'in, Kırklareli'nin, Yozgat'ın, Trabzon'un, Samsun'un bahtı açıktır. O açık bahtı, o açık ufku el birliğiyle yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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