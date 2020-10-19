Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması

19.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:10
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Perinçek, KKTC'de Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sevinçle kutluyoruz. Başarısı insanlığın başarısı oldu. Bağımsız KKTC, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan'ın kalesi oldu. Kahraman Denktaş rahat uyu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması - HaberEyyübiye'de vatandaşların talepleri dinlendi - HaberSimav'da yeni başkan Yusuf Can - HaberAK Parti Gölbaşı 7. Olağan İlçe Kongresi - HaberBakan Akar, TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve... - HaberSon dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik - HaberTecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü - HaberlerSİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi - HaberSon dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi - HaberSon dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi... - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeciler uçakları ile silahları ile üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı. - HaberSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. - HaberKKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı - HaberMHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Sadri Alışık Erdem Tepegöz
Spor Falcao Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:10:00. #1.15#
title