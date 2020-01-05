Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İzmir'de Açıklaması

05.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:04

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'de karamsarlık, negatiflik yaymaya çalışan CHP merkezli bir kuvvetin olduğunu söyledi.

Perinçek, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki İzmir Sanat Salonu'nda düzenlenen partisinin 11. İzmir Olağan İl Kurultayında partililere seslendi.

Türkiye'nin ve bölgenin önemli bir tarihsel süreçten geçtiğini, Doğu Akdeniz'de suların ısındığını, ABD ve İsrail "eksenli namluların" Ege ve Akdeniz'e döndüğünü kaydetti.

Parti olarak 50 yıldır "kuvvet topladıklarını" kaydeden Perinçek, 2020'li yılların, Türkiye'de Vatan Partisinin iktidarı paylaştığı yıllar olacağına inandığını dile getirdi.

Perinçek, Libya'daki gelişmelere dikkati çekerek "Libya'da bir tarafta Amerika ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Hafter güçleri var. Onun karşısında ise Libya halkını temsil eden, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan, Birleşmiş Milletler tarafından yasal olarak tanınan bir yönetim var. Orada insanlık ve Amerikan emperyalizmi arasında bir mücadele var." dedi.

"Süleymani, insanlığın şehididir"

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesine de değinen Perinçek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani Amerika'nın terörist saldırısı sonucu katledildi. Süleymani bizim şehidimizdir, insanlığın şehididir. Ateşe ateşle cevap verildi. Amerika o cevabı almıştır ve alacaktır." diye konuştu.

"Amerikan projelerinde görev üstlenenler hayalleri bıraksınlar"

Hiçbir zaman karamsar ve kötümser olmadıklarını kaydeden Perinçek, Türkiye'nin önündeki sürece yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını kaydederek "Negatif değiliz, muhalif değiliz, olumsuz değiliz, karamsar değiliz, kötümser değiliz." şeklinde konuştu.

Manevi cephede oluşturulmaya çalışılan karamsarlık ve kötümserlikle mücadele ettiklerini kaydeden Perinçek, "Bir kuvvet var CHP merkezli. Bunlar kötümserlikten, karamsarlıktan, negatiflikten, muhaliflikten başka bir şey yaymıyor. Hiçbir iddiaları yok. Türkiye'yi yönetme iddiaları yok. Olamaz da." dedi.

Türk ordusunun tüm cephelerde yenileceği yönündeki bir senaryonun yayılmaya çalışıldığını kaydeden Perinçek, şöyle devam etti:

"Amerikan projelerinde görev üstlenenler, vesaire, hayalleri bıraksınlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. O CHP merkezli, CHP önderliği merkezli Amerikan projeleri; 'Doğu Akdeniz'de Türkiye yenilecek, Karadeniz'de yenilecek, Güneydoğu'da yenilecek, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yenilecek, Libya'da yenilecek, her yerde yenilecek, bu cephelerde Amerika kazanacak, bu beyefendileri de getirip Ankara'da koltuklara oturtacak'. Bu hayal bile değil. Böyle bir senaryo yok."

Önceki dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "düşmanlığına kilitlenmenin" yanlışlığını ortaya koyduklarını aktaran Perinçek, "Geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına ve Türk milleti düşmanlığına dönüştü." diye konuştu.

Sosyal medyada güvensizlik aşılayan ve "Dünyada Türk milleti kadar, Atatürk'ün kıymetini bilmeyen, Atatürk'ü sevmeyen bir millet yok" şeklinde mesajların atıldığına tanık olduğunu da kaydeden Perinçek, "Atatürk'ü kendileri sevmiyor. Atatürk'ü herkes seviyormuş herkes baştacı ediyormuş da Türk milleti sevmiyormuş. Bu kadar milletine yabancılaşmış, bu kadar kendi tarihine, birikimine, Atatürk'e, halkına, halkının değerlerine yabancılaşmış..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA