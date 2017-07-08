Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bazı temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.



Tarifeli bir uçakla Tahran'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perinçek, İranlı yetkililerin davetine icabetle ve 6 kişilik heyetle Tahran'a gideceklerini söyledi.



Burada İran hükümeti, meclis makamı ve diğer yetkililerle görüşeceklerini ifade eden Perinçek, Batı Asya'nın dünyada çelişmelerin merkezi haline geldiğini söyledi.



Batı Asya ülkelerinin hiçbirinin İsrail ile komşu olmak istemediğini dile getiren Perinçek, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın ortasında, Amerika ve İsrail'in ikinci bir İsrail devletçiği kurmak istendiğini belirtti.



Bölge ülkelerinin kararlı bir şekilde buna izin vermeyeceğine dikkati çeken Perinçek, Barzani'nin 25 Eylül 2017'de yapılacağını açıkladığı referandumun ABD ve İsrail'in planı olduğunu savundu. Perinçek, "Burada bölge ülkeleri kesinlikle karşılar, birlikteler. Bu gezimizi Atatürk'ün İran ile yaptığı Sadabat Paktı'nın, 1937 yılındaydı, tam 80. yıl dönümünde yapıyoruz. O bakımdan da çok anlamlı bir tarih." diye konuştu.



Temaslarda bölgedeki ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirerek, güvenliğin sağlanması için Batı Asya Birliği projelerini İran'daki yöneticilere götüreceklerini kaydeden Perinçek, Batı Asya'nın birlik halinde olduğunu, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını belirtti.



Perinçek, bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için devam ettiği yürüyüşün ardından yapacağı mitingin huzur ve barış içinde geçmesini temenni etti.



"Bu basit bir yürüyüş değil"



Herhangi bir olay çıkmayacağını tahmin ettiğini belirten Perinçek, şunları söyledi:



"Biz, PKK ile el ele vererek, FETÖ ile el ele vererek, PKK'nın, HDP'nin katılımıyla Türkiye'nin hiçbir sorununun çözülmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Sorunların ağırlaştırılacağını çok iyi biliyoruz ama daha önemlisi bu basit bir yürüyüş değil, bir iktidar projesi. Amerika, Avrupa bu yürüyüşü bir iktidar projesi olarak aynı zamanda destekliyor."



Doğu Perinçek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazdıkları yazılar küresel, emperyalist Batı basınında kampanya halinde yayınlanıyor ama Türkiye, PKK'nın içinde olduğu, HDP'nin içinde olduğu, FETÖ'nün içinde olduğu hiçbir iktidar projesine kesinlikle izin vermeyecektir." dedi.