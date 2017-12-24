Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Rusya, Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir olduğu zaman bölgede terörün kökü kazınıyor, Amerika yeniliyor, Amerika tasını tarağını toplayıp bölgemizden gidiyor." dedi.



Perinçek, Zonguldak'ta düzenlenen "Madenler, Üreten Türkiye, Milli Hükümet" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün bir çözümün içinde olduğunu belirterek, ülkenin önündeki çözümün üretim ekonomisine geçmek olduğunu söyledi.



Partilerinin özelleştirmeye karşı olduğunu ifade eden Perinçek, "Hem sanayide hem tarımda üretim ekonomisine geçeceğiz. Ucuz gübre, ucuz mazot ve faizsiz krediyle tarım işçilerimizi destekleyeceğiz. Komşularımızla iş birliği, güvenliğin ötesinde bizim için bir ihtiyaç. Milli eğitim seferberliği başlatacağız. Vatansever bir gençlik yaratacağız." diye konuştu.



Terör örgütü PKK'nın üzerine silahla gidilmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörü bitireceğiz. FETÖ terörünü ve en başta PKK terörünü. Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler, Türkiye'yi parçalayamazlar. Buna karşı Türkiye silahıyla, ordusuyla, polisiyle, korucusuyla mücadele edecek. 24 Temmuz'dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'yı hendeklere gömdü. Arkasından Fırat Kalkanı Harekatı'yla o Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan koridorunu yardı geçti. ABD'nin ikinci İsrail planı bozguna uğratıldı. Türkiye'nin komşularıyla iş birliği meselesini gördük. Vatan Partisi'nin programı hayata geçiyor. Türkiye-İran iş birliğiyle Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz."



Perinçek, Türkiye'nin komşularıyla iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirterek, "Hem güvenlikte hem de ekonomide görüyoruz. Rusya, Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir olduğu zaman bölgede terörün kökü kazınıyor, Amerika yeniliyor, Amerika tasını tarağını toplayıp bölgemizden gidiyor. Hangi sayede? Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın iş birliği sayesinde. Komşularla iş birliği aynı zamanda ekonomimiz için şart." değerlendirmesinde bulundu.