Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:24
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın

Vatan Partisi Genel Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Perinçek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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