Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Diyanete destek Açıklaması
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Diyanete destek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Diyanete destek Açıklaması
30.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:36

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

Perinçek, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları ve diğer tartışmalara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadıköy ve Şişli kent konseylerinin "LGBTİ çocuklar" paylaşımlarına tepki gösteren Perinçek, "Bu, geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da tavır alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin küreselleşme döneminde, 1980'den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinselliğin dayatıldığını belirten Perinçek, bunun topluma karşı bir cinayet olduğunu ifade etti.

Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermeyi, hatta bunu çocuklara kadar indirgemeyi, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimi olarak niteleyen Perinçek, şunları kaydetti:

"Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu'nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir. Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz. Atatürk'e baktığımızda, 'kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak' bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız."

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ ve Şişli Kent Konseyi Twitter hesaplarından "Bugün 23 Nisan. Yok sayılan, baskı, şiddet ve zorbalıkla yüzleşen, 'onarım terapisi' adı altında istismara maruz bırakılan LGBTİ çocukların da bayramı." ifadelerini içeren görsel paylaşılmış ve katılımcıların "LGBTİçocuklarvardır" etiketiyle çocukluk fotoğraflarını paylaşmaları istenmişti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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