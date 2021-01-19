Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kovid-19 aşısı yaptırdı

19.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:07
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Aşının ilk dozunu, hastanenin Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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