Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da çiftçilerle buluştu Açıklaması

ANTALYA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çiftçiyi destekleyeceklerini belirterek, "Üretim yapması için ucuz mazot, gübre, tohumla 'üret arkadaş' diyeceğiz. Üret ki bu ülke kalkınsın." dedi.

Perinçek, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda, üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları yakından takip ettiklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir." sözünü hatırlatan Perinçek, kılavuzlarının bu söz olduğunu, parti programlarını bu doğrultuda hazırladıklarını dile getirdi.

Perinçek, parti olarak köy köy dolaşıp, programlarını anlattıklarını vurgulayarak, "Yerli üreticiyi korumak için gümrükleri tekrar koyacağız. Çiftçiyi destekleyeceğiz. Üretim yapması için ucuz mazot, gübre, tohumla 'üret arkadaş' diyeceğiz. Üret ki bu ülke kalkınsın. Üretebilmesi için tüm imkanları sağlayacağız. Üreticilerin faiz borçlarını sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm bunlar için Türkiye'nin kaynaklarının mevcut olduğunu anlatan Perinçek, kaynakları, tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim ekonomisi doğrultusunda kullanacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK'dan büyük ölçüde temizlendiğini belirten Perinçek, "FETÖ'yü de bir daha belini doğrultamayacak şekilde bitireceğiz, gömeceğiz onları." diye konuştu.

Perinçek, dolar saltanatını bitirmek için de alışverişlerin milli para ya da takas yoluyla yapılması gerektiğini söyledi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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